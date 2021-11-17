Чому Bank of America погіршили прогноз

Аналітики Bank of America підкреслили, що вони не лише знижують прогноз росту економіки України у поточному році, але й звернули увагу на ризики (виплати за ВВП-варантами).

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Ми знижуємо наш прогноз зростання реального ВВП до 3% цього року й відзначаємо подальші ризики зниження навіть при такому консервативному прогнозі,

– зауважують аналітики.

Ризики та незначний негативний вплив

Якщо ріст реального ВВП не перевищить 3% у 2021 році, то виплати за ВВП-варрантами не відбудуться другий рік поспіль, що саме по собі може знизити ринковий апетит до інструменту, застерігають у Bank of America.

Вони додають, що перегляд прогнозу росту ВВП надасть лише незначний негативний вплив на оцінку справедливої вартості, яка наразі становить близько 95-100 базисних пунктирів, а очікуване сильніше зростання у 2022 році дозволить це дещо компенсувати.

Однак ми також відзначаємо, що при ринковій вартості інструменту нижче номінальної, ймовірність викупу може почати збільшуватися,

– йдеться у прогнозі Bank of America.

Довідка. ВВП-варанти – цінні папери, виплати за якими залежать від економічного зростання України (ВВП).

Як зросло ВВП України у III кварталі

За даними Держстату, у III кварталі (липень – вересень) ВВП України зріс до 2,4%. Тож зважаючи на ці показники, аналітики банку вважають, що за підсумками січня – вересня він складе близько 2% у річному вимірі.

Щомісячні дані з липня вказали на широкомасштабне уповільнення всіх основних показників внутрішнього попиту: роздрібних продажів, будівництва, промислового виробництва та інших,

– зазначають у Bank of America.

Що може позитивно вплинути на ріст ВВП

Аналітики вважають, що українська економіка все ще може отримати імпульс від рекордного врожаю в цьому році, що може означати дещо сильніше зростання в четвертому кварталі 2021 року.

Однак висока волатильність базової статистики компонентів ВВП, а також обмеження у зв'язку з пандемією можуть створити додаткові ризики уповільнення зростання в жовтні – грудні,

– застерігають у Bank of America.

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Перешкоди на шляху до відновлення економіки у 2022 році

Основні перешкоди на шляху до відновлення у 2022 році у Bank of America вбачають в уповільненні темпів зростання китайської економіки та ймовірних високих витратах на електроенергію.

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