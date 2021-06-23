ВВП України зростатиме: Мінекономіки покращило прогноз на 2021 рік

ВВП України вийде на позитивний тренд у II кварталі 2021 року, вважають у Міністерстві економіки України. За підсумками поточного року очікують, що він зросте на рівні 4,1%.

Стан ВВП у I кварталі 2021 року

У міністерстві розповіли, що динаміка ВВП за I квартал (січень – березень) 2021 року відповідає раніше прогнозованим тенденціям росту у 4,1%, однак за підсумками II кварталу (квітень – червень) 2021 року очікується, що ВВП вийде на позитивний тренд.

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Скорочення ВВП: оцінка Держстату

Реальний ВВП у I кварталі 2021 року у порівнянні з попереднім кварталом (з урахуванням сезонного фактора) зменшився на 1,2%.

У порівнянні до першого кварталу 2020 року, ВВП скоротився на 2,2%, йдеться в експрес-випуску Держстату.

Номінальний ВВП становив 1,008 трильйони гривень, а ВВП у розрахунку на одну особу становить 24,28 тисячі гривень.

Чому ВВП скоротилось

Найбільше зазнали скорочення такі складові попиту:

інвестиції – через збереження невизначеності (- 4,9%),

експорт – через повільне відновлення світового попиту в умовах суттєвого зростання цін на сировинних ринках (-4,7%).

Скорочення відбулось через повільне відновлення світового попиту в умовах суттєвого зростання цін на сировинних ринках.

Разом з тим відбулось зростання кінцевих споживчих витрат на 1,4% завдяки:

збільшенню мінімальної заробітної плати,

збільшенню витрат бюджету на забезпечення медичних потреб та підтримку населення і бізнесу.

Зарплата в Україні

З 1 січня 2021 року відбулось підвищення мінімальної заробітної плати до 6 тисяч гривень.

Середньомісячна заробітна плата за рік зросла на 8,5% (I квартал 2021 року у порівнянні з I кварталом 2020 року). Станом на квітень 2021 року середня зарплата в Україні становить 13 543 гривень, що у 2,3 раза вище рівня мінімальної заробітної плати, за даними Держстату.