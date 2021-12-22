ВВП України зріс до 2,7%: в Нацбанку назвали причину
Джерело:Національний банк України
У III кварталі ВВП України зріс з 2,4% до 2,7% у річному вимірі. Зростання економіки в III кварталі зумовлювалося стійким споживчим попитом, вважають у Національному банку.
Рівень ВВП нижчий за прогноз
Попри те, що за результатами ІІІ кварталу ВВП зріс з 2,4% до 2,7% у річному вимірі, фактичне зростання реального ВВП у річному вимірі виявилося нижчим за оцінку, опубліковану в жовтневому інфляційному звіті (4% рік до року).
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Це було зумовлено повільнішим збиранням пізніх зернових та технічних культур. Також послабленням глобального попиту на продукцію гірничо-металургійного комплексу та високими цінами на енергоносії у світі, пояснили у НБУ.
Що сприяло зростанню економіки
Зростання економіки за результатами ІІІ кварталу було зумовлене стійким споживчим попитом. Кінцеві споживчі витрати домогосподарств збільшились на 9% рік до року.
Високий рівень споживання підтримували:
- збільшення зарплат,
- зростання пенсій,
- збільшення переказів з-за кордону від заробітчан.
Імпорт та експорт
- Імпорт зріс на 12,3% рік до року – як споживчий, так й інвестиційний. Це відбулось на тлі стійкого внутрішнього попиту.
- Експорт знизився до 8,6% рік до року. Падіння відбулось через дорогі енергоносії, повільніше збирання врожаю, послаблення зовнішнього попиту на окрему гірничо-металургійну продукцію, а також скорочення транзиту газу.
До речі, показники більшості видів діяльності у 3 кварталі 2021 року зростали повільніше, ніж прогнозувалося.
Прогноз НБУ на IV квартал 2021 року
Регулятор прогнозує відновлення економіки у IV кварталі, попри збільшення захворюваності та карантинні обмеження.
Цьому сприятиме надолуження темпів збирання врожаю та вища урожайність пізніх зернових і технічних культур. Що своєю чергою підтримуватиме як сільське господарство, так і суміжні сектори — виробництво харчових продуктів, вантажні перевезення, оптову торгівлю.
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