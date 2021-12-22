Рівень ВВП нижчий за прогноз

Попри те, що за результатами ІІІ кварталу ВВП зріс з 2,4% до 2,7% у річному вимірі, фактичне зростання реального ВВП у річному вимірі виявилося нижчим за оцінку, опубліковану в жовтневому інфляційному звіті (4% рік до року).

Варто ознайомитись НБУ назвав основні ризики для економіки України

Це було зумовлено повільнішим збиранням пізніх зернових та технічних культур. Також послабленням глобального попиту на продукцію гірничо-металургійного комплексу та високими цінами на енергоносії у світі, пояснили у НБУ.

Що сприяло зростанню економіки

Зростання економіки за результатами ІІІ кварталу було зумовлене стійким споживчим попитом. Кінцеві споживчі витрати домогосподарств збільшились на 9% рік до року.

Високий рівень споживання підтримували:

збільшення зарплат,

зростання пенсій,

збільшення переказів з-за кордону від заробітчан.

Імпорт та експорт

Імпорт зріс на 12,3% рік до року – як споживчий, так й інвестиційний. Це відбулось на тлі стійкого внутрішнього попиту.

зріс на 12,3% рік до року – як споживчий, так й інвестиційний. Це відбулось на тлі стійкого внутрішнього попиту. Експорт знизився до 8,6% рік до року. Падіння відбулось через дорогі енергоносії, повільніше збирання врожаю, послаблення зовнішнього попиту на окрему гірничо-металургійну продукцію, а також скорочення транзиту газу.

Зверніть увагу! Від’ємний внесок чистого експорту у зміну реального ВВП залишився суттєвим – 7,7 відсоткових пунктирів.

До речі, показники більшості видів діяльності у 3 кварталі 2021 року зростали повільніше, ніж прогнозувалося.

Прогноз НБУ на IV квартал 2021 року

Регулятор прогнозує відновлення економіки у IV кварталі, попри збільшення захворюваності та карантинні обмеження.

Цьому сприятиме надолуження темпів збирання врожаю та вища урожайність пізніх зернових і технічних культур. Що своєю чергою підтримуватиме як сільське господарство, так і суміжні сектори — виробництво харчових продуктів, вантажні перевезення, оптову торгівлю.

Яка в Україні ситуація з інфляцією: дивіться відео