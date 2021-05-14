Відповідну попередню оцінку оприлюднила Державна служба статистики у п'ятницю, 14 травня.

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Згідно з нею, проти четвертого кварталу минулого року ВВП у січні – березні поточного знизився (з урахуванням сезонного фактора) на 1,1%. Тоді як кварталом раніше цей показник становив 0,8%.

ВВП у 2020 знизився

Варто зазначити, що валовий внутрішній продукт у 2020 році знизився на 4%, зокрема:

у першому кварталі минулого року спад становив 1,2%;

у другому кварталі прискорився до 11,2%;

третьому – четвертому сповільнився до 3,5% і 0,5% відповідно.

Національний банк оцінював зниження економіки України у першому кварталі цього року в 1,5%, загалом прогнозуючи його зростання за підсумками року на 3,8%.

НБУ очікує, що у квітні – червні 2021 року зростання становитиме 8,7%, у третьому і четвертому – відповідно 4,2% і 3,6%.

Зверніть увагу! За прогнозом Кабінету міністрів, закладеним у Державний бюджет, ВВП України у 2021 році збільшиться на 4,6%.