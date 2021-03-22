ВВП України впав на 4% у 2020 році: які сектори економіки постраждали найбільше

Реальний валовий продукт України, у минулому 2020 році, суттєво впав. Яка сфера постраждала найбільше розповіли у Державній службі статистики.

ВВП у 2020 році

Реальний ВВП України скоротився на 4% у 2020 році.

Номінальний ВВП, тобто у фактичних цінах, становив 4,194 трильйона гривень.

ВВП в розрахунку на одну душу становить 100,5 тисяч гривень.

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Порівняння ВВП у 2019 та 2020 році

У порівнянні з 2019 роком ВВП зменшився на 4%. Так у 2019 році ВВП України становив 3,2%, показуючи стабільний ріст протягом попередніх років. Хоча й у 2019 році показник вже спав на 0,2%.

Які сфери зазнали збитків

Серед сфер, що найбільше постраждали у 2020 році можна відзначити дві наступні:

сфера тимчасового розміщування й організації харчування – скоротилась на 28,5%;

сфера транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності – втратила 16,4% від обсягу.

Проте, не всі сфери зазнали збитків. Деякі сектори навпаки змогли збільшити виробництво, серед них:

будівництво – на 5,2%,

гуртова та роздрібна торгівля – на 4,9%,

інформація та комунікація – на 2,3%.

форуму "Україна 30". А

5,1%.

Що таке ВВП Валовий внутрішній продукт (ВВП) – це інтегрований показник економічного розвитку країни, який характеризує результат виробничої діяльності резидентів у межах економічної території країни й вимірюється сукупною вартістю товарів та послуг, виготовлених ними для кінцевого використання.