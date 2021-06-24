ВВП України впав у першому кварталі 2021 року: НБУ назвав причини

Національний банк вважає, що на спад реального ВВП у I кварталі 2021 року вплинули не лише карантинні обмеження, але й складніші погодні умови та посилення конкуренції на окремих зовнішніх ринках. Однак у II кварталі 2021 року економіка повернеться до стійкого відновлення.

У I кварталі (січень – березень) 2021 року реальний ВВП скоротився на 2,2% у річному вимірі, проти IV (жовтень – грудень) 2020 року він знизився на 1,2% в сезонному скоригованому вимірі.

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Чим було зумовлено падіння ВВП

Збільшенням від'ємного внеску чистого експорту через нижчі торішні врожаї, стагнацію у тваринництві та посилення конкуренції на окремих зовнішніх ринках, зокрема для продукції гірничо-металургійного комплексу.

Від'ємний внесок чистого експорту в річну зміну реального ВВП, збільшився до 9,5 відсоткових пунктирів проти -1,6 відсоткових пунктирів у попередньому кварталі.

І квартал 2021 року

Основну підтримку економіці України в I кварталі надавало фактичне споживання домогосподарств. Кінцеві витрати домогосподарств зросли на 4,4% рік до року.

Також регулятор нагадав, що у розрізі видів діяльності в I кварталі 2021 року в більшості секторів зберігалося падіння.

Скорочення експорту стало вагомим чинником спаду в промисловості, а складна ситуація у тваринництві – спад в сільському господарстві,

– зазначив НБУ.

Відновлення економіки

В НБУ вважають, що економіка зростатиме у II кварталі 2021 року й повернеться до стійкого відновлення. Зокрема, цьому сприятимуть такі чинники:

по-перше, низька база порівняння минулого року,

по-друге, швидке відновлення глобальної економіки завдяки прискоренню вакцинації та масштабним програмам стимулювання,

Регулятор зазначив і те, що високочастотні індикатори свідчать про подальше посилення внутрішнього попиту.

Мінекономіки очікує також зростання ВВП у II кварталі (квітень – червень) 2021 року. Передбачається, що він зросте на рівні 4,1% за підсумками поточного року.