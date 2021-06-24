ВВП України впав у першому кварталі 2021 року: НБУ назвав причини

Національний банк вважає, що на спад реального ВВП у I кварталі 2021 року вплинули не лише карантинні обмеження, але й складніші погодні умови та посилення конкуренції на окремих зовнішніх ринках. Однак у II кварталі 2021 року економіка повернеться до стійкого відновлення.
У I кварталі (січень – березень) 2021 року реальний ВВП скоротився на 2,2% у річному вимірі, проти IV (жовтень – грудень) 2020 року він знизився на 1,2% в сезонному скоригованому вимірі.
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Чим було зумовлено падіння ВВП
- Збільшенням від'ємного внеску чистого експорту через нижчі торішні врожаї, стагнацію у тваринництві та посилення конкуренції на окремих зовнішніх ринках, зокрема для продукції гірничо-металургійного комплексу.
- Від'ємний внесок чистого експорту в річну зміну реального ВВП, збільшився до 9,5 відсоткових пунктирів проти -1,6 відсоткових пунктирів у попередньому кварталі.
І квартал 2021 року
Основну підтримку економіці України в I кварталі надавало фактичне споживання домогосподарств. Кінцеві витрати домогосподарств зросли на 4,4% рік до року.
Також регулятор нагадав, що у розрізі видів діяльності в I кварталі 2021 року в більшості секторів зберігалося падіння.
Скорочення експорту стало вагомим чинником спаду в промисловості, а складна ситуація у тваринництві – спад в сільському господарстві,
– зазначив НБУ.
Відновлення економіки
В НБУ вважають, що економіка зростатиме у II кварталі 2021 року й повернеться до стійкого відновлення. Зокрема, цьому сприятимуть такі чинники:
- по-перше, низька база порівняння минулого року,
- по-друге, швидке відновлення глобальної економіки завдяки прискоренню вакцинації та масштабним програмам стимулювання,
Регулятор зазначив і те, що високочастотні індикатори свідчать про подальше посилення внутрішнього попиту.
Мінекономіки очікує також зростання ВВП у II кварталі (квітень – червень) 2021 року. Передбачається, що він зросте на рівні 4,1% за підсумками поточного року.Нагадаємо! В НБУ 17 червня розповіли, що економічна криза в Україні завершилась, а економіка вже почала зростання. Також регулятор не став підіймати облікову ставку й залишив її на рівні 7,5%, попри ріст інфляції, детальніше про це читайте у нашому матеріалі.