Спад ВВП з початку 2021 року

У I кварталі 2021 року падіння було на 2,0%.

З січня по квітень – на 4,9%.

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Також у квітні більшість основних видів економічної діяльності продемонстрували суттєве поліпшення ситуації.

Вплив карантинних обмежень

У Мінекономіці розповіли, що разом з тим на тлі все ще песимістичних настроїв бізнесу та посилених карантинних обмежень в окремих регіонах "червоної зони" епідеміологічної небезпеки таке покращення здебільшого поки що є ефектом низької статистичної бази порівняння минулого року, коли у березні – квітні 2020 року спостерігався пік негативного ефекту на всі сфери економіки від дії глобальних жорстких карантинних обмежень як всередині країни, так і поза її межами.

Прогнози росту ВВП України у 2021 році

Зауважте, що Мінекономіки у 2021 році очікує зростання ВВП на рівні 4,1%. Про це міністерство розповіло у консенсус-прогнозі "Вплив COVID-19 на економіку і суспільство країни: підсумки 2020 року та виклики й загрози постпандемічного розвитку".