ВВП України може зрости більш як на 7% у другому кварталі: подробиці

Внутрішній валовий продукт України може зрости понад 7% згідно з опублікованим оглядом економічної активності Мінекономіки.

12 лютого 2021 року Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства опублікувало "Огляд економічної активності за 2020 рік" згідно з яким очікується зростання економіки у 2021 році протягом квітня — червня та повинно перевищити 7% після спаду у період з січня до березня.

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ВВП та прогнози Мінекономіки

ВВП: перший квартал

У першому кварталі Міністерство все ж таки очікує збереження негативної динаміки ВВП з урахуванням наслідків впровадженого в січні локдауна.

На думку експертів Мінекономіки, мінімізувати падіння економіки й покращити результати першого кварталу допоможуть злагоджені дії уряду та Національного банку України. Пристосованість і гнучкість бізнесу, особливо окремих суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, які дістали відмінний досвід роботи в жорстких карантинних умовах, посилять спрямованість на відновлення економіки.

ВВП: другий квартал

Міністерство прогнозує ріст ВВП у другому кварталі, спираючись на дані Держстату. Так, за підрахунками він сягне позначки у більш як 7%.

Підсумки 2020 року

У огляді економічної активності Міністерство зазначає, що українська економіка гідно витримала виклики коронокризи, що постали перед нею.

За оцінками Міністерства у порівнянні з 2019 роком загалом просів

зведений індекс виробництва (СІП) на 4,4%,

ВВП – на 4,2%.

Варто зазначити, що найбільше падіння у розділі основних промислових груп товарів спостерігалось у сфері інвестиційних видів діяльності, зокрема у виробництві інвестиційних товарів. Падіння відбулось на 21,6%.

Скорочення у виробництві інші види товарів:

проміжного споживання — на 4,1%,

групи "енергія" — на 2,7%,

споживчих товарів короткострокового споживання — на 2,2%,

споживчих товарів тривалого споживання — на 2,1%.

За словами фахівців Мінекономіки, це стало можливим внаслідок тіснішої адаптації до складних умов, а також завдяки підтримці держави.

Скорочення виробництва торік відбулося у:

переробній промисловості — на 6,9%,

добувній – на 5,2%,

постачання електроенергії, газу і пари — на 1,3%.

Торік просіло сільське господарство — на 11,5%. Проте, варто зауважити, що на падіння більшою мірою повпливали погані погодні умови, ніж пандемія Covid-19.

Загалом, в огляді Мінекономіки увага була звернена на такі сфери, як:

промисловість,

сільське господарство,

тваринництво,

будівництво,

внутрішня торгівля,

транспорт, складське господарство, пошта та кур'єрська діяльність.