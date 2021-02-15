ВВП України може зрости більш як на 7% у другому кварталі: подробиці
Внутрішній валовий продукт України може зрости понад 7% згідно з опублікованим оглядом економічної активності Мінекономіки.
12 лютого 2021 року Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства опублікувало "Огляд економічної активності за 2020 рік" згідно з яким очікується зростання економіки у 2021 році протягом квітня — червня та повинно перевищити 7% після спаду у період з січня до березня.
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ВВП та прогнози Мінекономіки
ВВП: перший квартал
У першому кварталі Міністерство все ж таки очікує збереження негативної динаміки ВВП з урахуванням наслідків впровадженого в січні локдауна.
На думку експертів Мінекономіки, мінімізувати падіння економіки й покращити результати першого кварталу допоможуть злагоджені дії уряду та Національного банку України. Пристосованість і гнучкість бізнесу, особливо окремих суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, які дістали відмінний досвід роботи в жорстких карантинних умовах, посилять спрямованість на відновлення економіки.
ВВП: другий квартал
Міністерство прогнозує ріст ВВП у другому кварталі, спираючись на дані Держстату. Так, за підрахунками він сягне позначки у більш як 7%.
Підсумки 2020 року
У огляді економічної активності Міністерство зазначає, що українська економіка гідно витримала виклики коронокризи, що постали перед нею.
За оцінками Міністерства у порівнянні з 2019 роком загалом просів
- зведений індекс виробництва (СІП) на 4,4%,
- ВВП – на 4,2%.
Варто зазначити, що найбільше падіння у розділі основних промислових груп товарів спостерігалось у сфері інвестиційних видів діяльності, зокрема у виробництві інвестиційних товарів. Падіння відбулось на 21,6%.
Скорочення у виробництві інші види товарів:
- проміжного споживання — на 4,1%,
- групи "енергія" — на 2,7%,
- споживчих товарів короткострокового споживання — на 2,2%,
- споживчих товарів тривалого споживання — на 2,1%.
За словами фахівців Мінекономіки, це стало можливим внаслідок тіснішої адаптації до складних умов, а також завдяки підтримці держави.
Скорочення виробництва торік відбулося у:
- переробній промисловості — на 6,9%,
- добувній – на 5,2%,
- постачання електроенергії, газу і пари — на 1,3%.
Торік просіло сільське господарство — на 11,5%. Проте, варто зауважити, що на падіння більшою мірою повпливали погані погодні умови, ніж пандемія Covid-19.
Загалом, в огляді Мінекономіки увага була звернена на такі сфери, як:
- промисловість,
- сільське господарство,
- тваринництво,
- будівництво,
- внутрішня торгівля,
- транспорт, складське господарство, пошта та кур'єрська діяльність.
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