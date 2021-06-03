ВВП України стабільно зростатиме: прогноз Кабміну до 2024 року

Кабінет міністрів затвердив прогноз економічного та соціального розвитку України до 2024 року згідно з яким ВВП України буде стабільно зростати. Передбачається, що у 2024 році він становитиме 5%.

Як зростатиме ВВП України

у 2022 році зростання ВВП буде на рівні 3,8%,

у 2023 році – на 4,7%,

у 2024 році – на 5%.

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Передбачається, що у 2022 – 2024 роках розвиток економіки відбуватиметься за траєкторією прискорення економічного зростання. Так, найвищими темпами зростатиме інвестиційний попит та посилюватиметься роль банківського кредитування у фінансуванні інвестиційних проєктів,

– йдеться у повідомленні Мінекономіки.

Інші ключові моменти макроекономічного прогнозу

Зростання середньомісячної зарплати у 2022 році відбудеться на рівні 4,4%, у 2023 році – на 6,1%, у 2024 році – на 5,6%.

у 2022 році відбудеться на рівні 4,4%, у 2023 році – на 6,1%, у 2024 році – на 5,6%. Прогноз передбачає зростання безробіття у 2022 році на рівні 8,5%, у 2023 році – на 8% й на 7,8% у 2024 році.

у 2022 році на рівні 8,5%, у 2023 році – на 8% й на 7,8% у 2024 році. Індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) – у 2022 році – 106,2%, у 2023 році – 105,3%, у 2024 році – 105%.

(грудень до грудня попереднього року) – у 2022 році – 106,2%, у 2023 році – 105,3%, у 2024 році – 105%. Ріст експорту товарів і послуг у 2022 році буде на рівні 6,5% з подальшим нарощуванням темпів зростання у 2023 році до 7,7%, а у 2024 році – до 7,9%.

Інші прогнози росту ВВП

Прогноз Мінекономіки на 2021 – 2022 роки

У 2021 році – очікується на рівні 4,1%.

У 2022 році – прогнозовано становитиме 3,7%.

Прогноз Нацбанку на 2021 рік

В умовах посилених карантинних обмежень економіка України відновлюється повільно. Зважаючи на це, НБУ погіршив прогноз зростання реального ВВП у 2021 році з 4,2% до 3,8%. У Нацбанку прогнозують, що економіка почне відновлюватись з другого кварталу поточного року.

Прогноз від МВФ на 2021 – 2022 роки

МВФ вважає, що у 2022 році слід чекати на спад ВВП до 3,4%. Нагадаємо, що у 2020 році згідно з Всесвітнім економічним прогнозом (WEO) спад ВВП України був відмічений на рівні 4,2%.

ВВП України у 2020 році

Нагадаємо, що ВВП у 2020 році знизився на 4%, зокрема:

у першому кварталі минулого року спад становив 1,2%;

у другому кварталі прискорився до 11,2%;

третьому – четвертому сповільнився до 3,5% і 0,5% відповідно.