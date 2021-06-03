ВВП України стабільно зростатиме: прогноз Кабміну до 2024 року

3 червня 2021 , 10:21
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Джерело:

Міністерство економіки України

Кабінет міністрів затвердив прогноз економічного та соціального розвитку України до 2024 року згідно з яким ВВП України буде стабільно зростати. Передбачається, що у 2024 році він становитиме 5%.

Як зростатиме ВВП України

  • у 2022 році зростання ВВП буде на рівні 3,8%,
  • у 2023 році – на 4,7%,
  • у 2024 році – на 5%.

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Передбачається, що у 2022 – 2024 роках розвиток економіки відбуватиметься за траєкторією прискорення економічного зростання. Так, найвищими темпами зростатиме інвестиційний попит та посилюватиметься роль банківського кредитування у фінансуванні інвестиційних проєктів,
– йдеться у повідомленні Мінекономіки.

Інші ключові моменти макроекономічного прогнозу

  • Зростання середньомісячної зарплати у 2022 році відбудеться на рівні 4,4%, у 2023 році – на 6,1%, у 2024 році – на 5,6%.
  • Прогноз передбачає зростання безробіття у 2022 році на рівні 8,5%, у 2023 році – на 8% й на 7,8% у 2024 році. 
  • Індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) – у 2022 році – 106,2%, у 2023 році – 105,3%, у 2024 році – 105%.
  • Ріст експорту товарів і послуг у 2022 році буде на рівні 6,5% з подальшим нарощуванням темпів зростання у 2023 році до 7,7%, а у 2024 році – до 7,9%.

Інші прогнози росту ВВП

Прогноз Мінекономіки на 2021 – 2022 роки

  • У 2021 році – очікується на рівні 4,1%.
  • У 2022 році – прогнозовано становитиме 3,7%.

Прогноз Нацбанку на 2021 рік

В умовах посилених карантинних обмежень економіка України відновлюється повільно. Зважаючи на це, НБУ погіршив прогноз зростання реального ВВП у 2021 році з 4,2% до 3,8%. У Нацбанку прогнозують, що економіка почне відновлюватись з другого кварталу поточного року.

Прогноз від МВФ на 2021 – 2022 роки

МВФ вважає, що у 2022 році слід чекати на спад ВВП до 3,4%. Нагадаємо, що у 2020 році згідно з Всесвітнім економічним прогнозом (WEO) спад ВВП України був відмічений на рівні 4,2%.

Зверніть увагу! Американський інвестиційний банк JPMorgan Chase прогнозує зростання ВВП України у 2021 році на 5,6%.

ВВП України у 2020 році

Нагадаємо, що ВВП у 2020 році знизився на 4%, зокрема:

  • у першому кварталі минулого року спад становив 1,2%;
  • у другому кварталі прискорився до 11,2%;
  • третьому – четвертому сповільнився до 3,5% і 0,5% відповідно.

Що таке ВВП

ВВП – це внутрішній валовий продукт, котрий позначає загальну грошову вартість товарів, які вироблені на території конкретної країни. Зверніть увагу, що падіння ВВП є показником економічного спаду країни, або рецесії, зростання ж навпаки свідчить про її процвітання.
Автор: Дар'я Вереньова