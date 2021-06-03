Як зростатиме ВВП України
- у 2022 році зростання ВВП буде на рівні 3,8%,
- у 2023 році – на 4,7%,
- у 2024 році – на 5%.
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Передбачається, що у 2022 – 2024 роках розвиток економіки відбуватиметься за траєкторією прискорення економічного зростання. Так, найвищими темпами зростатиме інвестиційний попит та посилюватиметься роль банківського кредитування у фінансуванні інвестиційних проєктів,
– йдеться у повідомленні Мінекономіки.
Інші ключові моменти макроекономічного прогнозу
- Зростання середньомісячної зарплати у 2022 році відбудеться на рівні 4,4%, у 2023 році – на 6,1%, у 2024 році – на 5,6%.
- Прогноз передбачає зростання безробіття у 2022 році на рівні 8,5%, у 2023 році – на 8% й на 7,8% у 2024 році.
- Індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) – у 2022 році – 106,2%, у 2023 році – 105,3%, у 2024 році – 105%.
- Ріст експорту товарів і послуг у 2022 році буде на рівні 6,5% з подальшим нарощуванням темпів зростання у 2023 році до 7,7%, а у 2024 році – до 7,9%.
Інші прогнози росту ВВП
Прогноз Мінекономіки на 2021 – 2022 роки
- У 2021 році – очікується на рівні 4,1%.
- У 2022 році – прогнозовано становитиме 3,7%.
Прогноз Нацбанку на 2021 рік
В умовах посилених карантинних обмежень економіка України відновлюється повільно. Зважаючи на це, НБУ погіршив прогноз зростання реального ВВП у 2021 році з 4,2% до 3,8%. У Нацбанку прогнозують, що економіка почне відновлюватись з другого кварталу поточного року.
Прогноз від МВФ на 2021 – 2022 роки
МВФ вважає, що у 2022 році слід чекати на спад ВВП до 3,4%. Нагадаємо, що у 2020 році згідно з Всесвітнім економічним прогнозом (WEO) спад ВВП України був відмічений на рівні 4,2%.
Нагадаємо, що ВВП у 2020 році знизився на 4%, зокрема:
- у першому кварталі минулого року спад становив 1,2%;
- у другому кварталі прискорився до 11,2%;
- третьому – четвертому сповільнився до 3,5% і 0,5% відповідно.