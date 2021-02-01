ВВП США вперше суттєво знизилось за останні 11 років: причина

ВВП США впало на 3,5%, за попередньою оцінкою. Таке суттєве падіння відбулось вперше після кризи у 2008 році, коли ВВП знизилось на 2,5%.

Джерело: Liga.net

Бюро економічного аналізу Міністерства торгівлі США повідомило, на офіційному сайті, що за попередньою оцінкою підсумків 2020 року ВВП США впало на 3,5%, а зниження економіки стало найбільшим, з 1946 року. Тоді показник ВВП знизився на 11,6%.

До теми Який сегмент виграє від екологічного курсу Джо Байдена: думка експерта

Варто зазначити, Бюро, також, повідомило, що, нині, оцінка основана на вихідних даних, що є неповними, або ж підлягають подальшому перегляду вихідним агентством. Остаточні результати Бюро економічного аналізу Міністерства торгівлі США нададуть 25 лютого 2021 року за результатами "другої" оцінки за четвертий квартал, що буде основана на більш повних даних.

ВВП США у 2020 році

У четвертому кварталі 2020 року ВВП США зросло на 4%, що свідчить про V–подібне відновлення економіки. У першому кварталі економіка країни знизилась на 5%, у другому – на рекордні 31,4%, а у третьому – виросла на рекордні 33,4%.

Зниження реального ВВП у 2020 році позначилося на скороченні PCE, експорту, інвестицій в приватні запаси, інвестицій в основний капітал нежитлових приміщень, а також державних і місцевих органів влади, що було частково компенсовано збільшенням витрат федерального уряду й інвестицій в основний капітал.

Зниження PCE у 2020 році Бюро пояснює скороченням послуг у наступних сферах:

сфера громадського харчування і проживання,

сфера охорони здоров'я,

сфера відпочинку.

Зниження експорту відобразило скорочення як послуг, так і товарів. Зниження приватних інвестицій в товарно-матеріальні запаси відобразило скорочення, викликане роздрібною торгівлею та гуртовою торгівлею. Зниження інвестицій в основний капітал нежитлового сектора відбилося на зниженні вартості споруд і обладнання, яке було частково компенсовано збільшенням обсягів інтелектуальної власності.

Збільшення витрат федерального уряду відобразило збільшення витрат на споживання, не пов'язаних з захистом. Збільшення інвестицій в основний капітал в основному відображає збільшення покращень, а також комісійних брокерів та інших витрат на передачу прав власності.

Вплив COVID-19 на оцінку ВВП

Збільшення ВВП в четвертому кварталі зобразило як продовжується відновлення економіки, після різкого спаду на початку року, так і як продовжує впливати пандемія COVID-19, включаючи нові обмеження і закриття, які набрати чинності в деяких районах США. Повні економічні наслідки пандемії COVID-19 не можуть бути визначені кількісно в оцінці ВВП за четвертий квартал 2020 року, бо наслідки зазвичай включаються в вихідні дані й не можуть бути ідентифіковані окремо, зазначило Бюро економічного аналізу Міністерства торгівлі США.

Прогнози

15 січня 2021 року чинний президент США Джо Байден надав свій пакет економічних стимулів. Глава держави заявив, що великі витрати нині зменшать довгостроковий економічний збиток від пандемії.

Економічні експерти фінансового холдингу JPMorgan прогнозують, що пакет економічних стимулів для США на суму 1,9 трильйона доларів, може підвищити ВВП країни до 11,4% до кінця 2021 року.