ВВП Росії впаде сильніше, ніж у 1998 році: чому у цьому переконані аналітики JPMorgan

В JPMorgan вважають, що повномасштабне вторгнення Росії на територію України та війна можуть зашкодити економіці країні-агресорці, так само як і дефолт у 1998 році. А ВВП прогнозовано скоротиться на 7% у 2022 році

Падіння російської економіки

"Росія перебуває на шляху до економічного колапсу, який суперничатиме або навіть перевершить спад 1998 року, що виникнув слідом за її дефолтом, хоча фінансові наслідки можуть бути меншими, ніж тоді", – пише видання.

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Аналітики та експерти JPMorgan вважають, що санкції щодо Росії нанесуть свій відбиток на російську економіку, яка зараз, вочевидь, рухається до глибокої рецесії.

Скорочення ВВП Росії у 2022 році

Економісти JPMorgan очікують, що ВВП скоротиться у цьому році на 7%.

Bloomberg Economics прогнозує падіння приблизно на 9%.

Санкції щодо Росії

, що у 1998 році російська економіка скоротилася на 5,3% через боргову кризу.

Російська економіка почала розхитуватись після безпрецедентних санкцій Заходу, котрі стосуються торгівлі, фінансів, поїздок. Також вони заморозили резерви російського центробанку та відключили багато своїх банків від міжнародної міжбанківської системи передавання інформації та здійснення платежів SWIFT.

Санкції підривають дві опори стабільності – "фортеця" валютних резервів центрального банку та позитивне сальдо рахунку поточних операцій Росії,

– зауважують економісти JPMorgan.

Видання Bloomberg вважає, що Росія прагне ізолювати свою економіку та ринки за допомогою контролю над капіталом, подвоєння відсоткових ставок та інших надзвичайних заходів, які завдадуть шкоди зростанню.

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