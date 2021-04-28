ВВП може різко піти вгору у 2021 році: прогноз банку JPMorgan

Американський інвестиційний банк JPMorgan Chase прогнозує зростання ВВП України у 2021 році на 5,6%, про що йдеться у квітневому звіті. Такий прогноз значно вищий від того, що пропонує Національний банк та Міністерство економіки.

Прогноз JPMorgan

JPMorgan базує свій оптимізм на зростанні світової економіки та ЄС у другому півріччі, а також на відновленні запасів і різкому збільшенні інвестицій в Україну. Також в американському банку вважають, що Україна може отримати транш від МВФ у серпні – вересні 2021 року.

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Разом з тим Citi рекомендує інвесторам купувати ВВП Україн на тлі відновлення глобального економічного зростання і після недавнього розміщення єврооблігацій України.

Нагадаємо! З 26 квітня по 2 травня 2021 року регулятор планує розмістити новий випуск єврооблігацій на суму 1,25 мільярда доларів із погашенням у 2029 році. Очільник ради НБУ Данилишин вважає, що це дозволить виконати 19% річного плану зовнішніх запозичень на 2021 рік.

Раніше аналітики Morgan Stanley також пропонували використовувати недавнє падіння вартості ВВП-варантів України, особливо якщо ціна опуститься нижче 100%, для покупки цих інструментів.

Прогноз Міністерства економіки

Мінекономіки прогнозує, що ВВП України у 2021 році очікується на рівні 4,1%. У 2022 році він прогнозовано становитиме 3,7%, про що розповіла пресслужба 23 квітня 2021 року.

У міністерстві вважають, в Україні триватиме зростання на рівні 3,5% у 2023 році та 3,9% у 2024 році. Інфляція ж повернеться до цільових орієнтирів НБУ – 5,7% у 2023 році та 5,1% у 2024 році.

Прогноз Нацбанку

В умовах посилених карантинних обмежень економіка України відновлюється повільно. Зважаючи на це, НБУ погіршив прогноз зростання реального ВВП у 2021 році з 4,2% до 3,8%. У Нацбанку прогнозують, що економіка почне відновлюватись з другого кварталу поточного року.

У структурі переглянули прогноз і щодо інфляції з 7% до 8% у 2021 році. Однак в Нацбанку очікують, що у першому півріччі 2022 року вона повернеться до 5% й надалі стабільно перебуватиме на такому рівні.

Нагадаємо, що НБУ 16 квітня 2021 року підвищив облікову ставку

з 6,5% до 7,5%.