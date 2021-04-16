Економіка Китаю у першому кварталі 2021 року зросла на 18,3% у порівнянні з аналогічним періодом торік. Аналітики вже відзначили, що таке економічне зростання для Піднебесної є рекордним.

Стан економіки Китаю у 2021

Аналітики зауважують, що зростання економіки у 18,3% є найбільшим стрибком ВВП з того часу, як Китай почав вести квартальний звіт у 1992 році. Національне статистичне бюро Китаю, яке опублікувало дані заявило, що національна економіка зробила хороший старт. Очікується, що ріст економіки може досягти позначки у 19%.

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Нагадаємо! До цього рекордним був перший квартал 1993 року, коли зростання склало 15,3% Як зростала економіка Китаю

У першому кварталі 2020 року, ВВП скоротився на 6,8% через загальнонаціональні обмеження у зв'язку з Covid-19. Проте, в останні тижні Китай звітував про зростання економічних показників на 30% і більше в річному вираженні, про що повідомляло видання The Wall Street Journal. Радник Зеленеського з економічних питань Олег Устенко раніше наголошував на тому, що падіння світової економіки було б значно глибшим, якби не економіка Китаю. Нагадавши, що Піднебесна становить понад 15% світового ВВП й своїм підйомом Китай зміг компенсувати удар світової економіки. Фактично Китай витягнув більш як 3% для світової економіки. Якби не він, то світ скотився б до куди гірших показників,

– підсумував Устенко.

Звіт Національного статистичного бюро Китаю

У звіті Національне бюро також відмітило, що обсяг промислового виробництва в березні виріс на 14,1% в порівнянні з минулим роком, в той час, як роздрібні продажі виросли на 34,2%.

З приводу зростання економіки Піднебесної висловився і глава відділу економіки Азії дослідницької та консалтингової фірми Oxford Economics Луїс Куіджс. Експерт звернув увагу на місячні індикатори промислового виробництва, споживання та інвестицій, що послідовно зростали, після слабких перших двох місяців.

Прогнози аналітиків

Однак деякі аналітики прогнозували уповільнення зростання в ряді секторів через скорочення державної фіскальної та грошово-кредитної підтримки.

У той час, як останні дані показують, що відновлення економіки країни має широкомасштабний характер, деяка виробнича та експортна діяльність могла бути "випереджаючою" в першому кварталі, що передбачає більш повільне зростання в майбутньому, зазначає головний економіст Economist Intelligence Unit в Китаї Юе Су.

Торгівля та промислова діяльність в країні до кінця року, можливо, не зможуть зберегти таку високу динаміку через відсутність заходів щодо стимулювання національної економіки,

– додала Юе Су.

Економічні цілі Китаю

Завдяки суворим заходам із запобігання вірусів і надання надзвичайної допомоги підприємствам, економіка неухильно відновлювалася після пандемії, зауважують експерти. Проте, попри невдалий початок року, Китай був єдиною країною з потужною економікою, у якій у 2020 році було зареєстровано зростання, хоча і найслабше за десятиліття – 2,3%.

Нагадаємо, що Китай поставив мету економічного зростання на рівні 6% до 2021 року після скасування цієї мети торік.