ВВП Білорусі скоротився у першому кварталі

Наслідки від рішення підтримати Росію у війні проти України не забарилися. ВВП Білорусі впав на 0,4% у першому кварталі (з січня по березень) 2022 року.

Про це повідомляють білоруські ЗМІ з посиланням на Національний статистичний комітет Білорусі.

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За три місяці обсяг ВВП склав 42,6 мільярда білоруських рублів або 12,85 мільярда доларів. Це 99,6% порівняно з рівнем ВВП у першому кварталі минулого року.

Падіння в 0,4% – лише початок. Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings прогнозує, що економіка Білорусі обвалиться на 15% у 2022 році, а країна упродовж року оголосить дефолт.

Білорусь під санкціями

Зазначимо, що Білорусь хоч і не ввела війська до України, але надала свою територію Росії. Через неї російські окупанти заходили на територію України, та з Білорусі відбувалися і продовжують відбуватися запуски ракет по мирних містах України.

Через це багато країн світу наклали на неї санкції, компанії припинили співпрацю. А нещодавно Білорусь втратила фінансування Європейського банку реконструкції та розвитку.

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