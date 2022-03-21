ВВП Білорусі у 2022 році

Експерти S&P впевнені, що білоруську економіку очікує найрізкіший спад за останні десятиліття. Згідно з базовим сценарієм S&P, ВВП Білорусі скоротиться:

на 15% у 2022 році,

на 5% у 2023 році.

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Довідка: ВВП – це загальна грошова вартість товарів, які вироблені на території країни, та їх ціль – не накопичення чи обмін, а продаж.

Ми тепер вважаємо, що Білорусь може оголосити дефолт протягом наступних 12 місяців". Ми також вважаємо за можливе небажання Білорусії виконувати свої зобов'язання у відповідь на санкції,

– зазначає S&P.

За оцінкою агентства, на тлі західних санкцій, що посилюються, Білорусь зараз стикається зі зростаючими ризиками для економіки, платіжного балансу і фінансової стабільності.

Ймовірність дефолту в Білорусі

Moody's та S&P знизили довгостроковий кредитний рейтинг Білорусі. У S&P допускають можливість дефолту протягом року.

У Світовому банку теж вважають, що Білорусь наближається до дефолту через санкції Заходу. Більше про це, читайте тут.

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