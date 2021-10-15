Втратили світове лідерство: яке місце посіли Україна та Росія у використанні криптовалюти

У рейтингу глобального індексу прийняття криптовалюти у 2021 році Україна посіла 4 місце. Натомість Росія опинилась на 18 сходинці.

Рейтинг використання криптовалюти

Це означає, що за 2021 рік Україна втратила 3 позиції, а Росія – 16 місць. У 2020 році держави посідали перше і друге місце у рейтингу відповідно.

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Загалом за 2021 рік жителі країн Східної Європи отримали криптовалюту на суму приблизно 422 мільярдів доларів. Це у 10 разів більше, ніж торік.

Згідно з дослідженням, 86% всієї криптовалюти російських користувачів і 87% криптовалюти українців відправляються на іноземні адреси. Найчастіше – в Західну Європу, Північну Америку і Східну Азію.

Криптовалюта в Україні та світі: статистика

За підрахунками криптовалютної платформи triple-a.io, Україна є лідером у світі за кількістю власників криптовалюти у співвідношенні з загальною кількістю населення країни.

Загалом в Україні власниками криптовалюти є майже 12,73% громадян – 5 565 881 людина. Росіяни посіли друге місце у цьому рейтингу з показником 17,37 мільйона осіб (11,91% населення)

Третє місце обійняла Венесуела. У країні криптовалютою користуються 2,9 мільйона людей, що становить 10,34% від усього населення.

Фахівці tiple-a.io зазначили, що найменше криптовалютою цікавляться жителі Папуа – Новій Гвінеї. Там криптовалюту використовують всього 0,89% населення – майже 79 тисяч людей.