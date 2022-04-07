Втрати України від війни перевищать трильйон доларів, – Шмигаль

Уряд України готує план відновлення територій після російської агресії. За попередніми оцінками, загальні втрати від війни у найближчі роки перевищать трильйон доларів.

Про це 7 квітня розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він обговорив план відбудови країни та наповнення Фонду відновлення з президентом Європейського інвестиційного банку Вернером Хойєром.

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"За попередніми підрахунками, загальні втрати, спричинені війною, перевищать 1 трильйон доларів у найближчі роки. Сьогодні Уряд готує План відновлення України й архітектуру Фонду відновлення", – написав Шмигаль.

Відновлення України включає декілька напрямків:

поточне функціонування України – економіка воєнного часу;

відновлення економіки після воєнних дій – швидка відбудова критичної інфраструктури та послуг;

розвиток та модернізація України.

Об'єднати весь світ

Шмигаль зазначив, що для реалізації цього масштабного плану слід об'єднати фінансові ресурси.

План відновлення та Фонд відновлення стануть складовими ініціативи, яка об'єднає весь світ на підтримку відновлення України – United 24,

– сказав прем'єр.