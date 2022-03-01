Капітали найзаможніших людей Росії стрімко зменшуються на фоні масштабного розпродажу на ринку, оскільки країни Заходу запроваджують санкції проти Російської Федерації після початку війни в Україні.

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Російські мільярдери втрачають гроші

Згідно з даними Bloomberg Billionaires Index, 21 російський мільярдер з початку 2022 року спільно втратили 84 мільярди доларів. Їхні фінансові втрати зросли більше ніж вдвічі після нападу Росії на Україну. Ця група багатіїв загалом втратила 39 мільярдів доларів лише за один день після вторгнення, внаслідок чого фондовий ринок країни минулого тижня впав на 50%.

Турбулентність на фінансовому ринку спонукало центральний банк держави-агресорки зупинити біржові торги на Московській біржі, аби зупинити подальше падіння. Але це не допомогло, статки російських мільярдерів продовжували піддаватися тиску, оскільки деякі з їхніх компаній зареєстровані в інших країнах світу. Лідерами за втратами є:

Голова правління Лукойлу Вагіт Алекперов, який з початку 2022 року втратив 14 мільярдів доларів або 60% свого капіталу. Це сталося після того, як вартість акцій російської компанії на Лондонській фондовій біржі впала орієнтовно на 80% . За даними Bloomberg, зараз його статок становить 8,8 мільярда доларів.

доларів або свого капіталу. Це сталося після того, як вартість акцій російської компанії на Лондонській фондовій біржі впала орієнтовно на . За даними Bloomberg, зараз його статок становить доларів. Водночас найбагатший бізнесмен Росії Володимир Потанін втратив 6,2 мільярда доларів і тепер має статки у 24,7 мільярда доларів. Ціна акцій компанії "Норильський нікель", яку він очолює, на Лондонській фондовій біржі впала на 56% .

доларів і тепер має статки у доларів. Ціна акцій компанії "Норильський нікель", яку він очолює, на Лондонській фондовій біржі впала на . Очільник Уральської гірничої-металургійної компанії Іскандер Махмудов взагалі вилетів з рейтингу мільярдерів.

Ще до цинічного нападу Росії на Україну США та Велика Британія ввели санкції проти російських олігархів та членів їхніх сімей. Наприклад, під британські санкції потрапив олігарх Геннадій Тимченко, який входить до близького кола Володимира Путіна, повідомляє Reuters. Його статок зараз становить 11,1 мільярда доларів після зниження на 11,3 мільярда доларів цього року, інформує Bloomberg.

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