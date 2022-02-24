Вторгнення в Україну: російський ринок акцій обвалився на понад 10%

На тлі вторгнення Росії в Україну російський ринок акцій обвалився на понад 10%. Наразі курс російського рубля до долара вперше з 2016 року перевищив 84 рублі.

Тим часом євро вже коштує 95 рублів. Це – максимальний показник з 2014 року.

Зауважте Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Росія почала війну проти України у ніч на 24 лютого. Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що "Путін щойно розпочав повномасштабне вторгнення в Україну".

Журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що російські війська перейшли український кордон у районі Харкова. У низці українських міст пролунали потужні постріли. Відповідну інформацію повідомляють жителі Києва, Харкова, Одеси.

Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!