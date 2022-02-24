Тим часом євро вже коштує 95 рублів. Це – максимальний показник з 2014 року.
Зауважте Росія напала на Україну: хронологія основних подій
Росія почала війну проти України у ніч на 24 лютого. Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що "Путін щойно розпочав повномасштабне вторгнення в Україну".
Журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що російські війська перейшли український кордон у районі Харкова. У низці українських міст пролунали потужні постріли. Відповідну інформацію повідомляють жителі Києва, Харкова, Одеси.