Вторгнення Росії в Україну посилює голод на Близькому Сході та у Північній Африці

Через цинічне повномасштабне вторгнення Росії в Україну страждають люди по всьому світу. Зокрема, посилюється продовольча криза на Близькому Сході та у Північній Африці.

Мовиться, що через війну в Україні невдовзі голодуватимуть люди у низці країн, які не мають безпосереднього стосунку до бойових дій. Такі дані оприлюднила міжнародна організація Human Rights Watch, яка займається захистом прав людини у понад 70 країнах світу.

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Як війна Росії проти України посилює голод в інших країнах

За даними Human Rights Watch, 45% українського експорту припадає на сільськогосподарську продукцію. Значна частка виробництва пшениці у нашій державі сконцентрована на сході України, де бойові дії зараз найінтенсивніші.

Вартість продовольства у світі з минулого року зросла на понад 30%, а війна в Україні ще більше підвищила ціни, які вже досягли найвищого з 1974 року рівня (з урахуванням інфляції).

9 березня 2022 року Україна, з метою запобігти внутрішній гуманітарній кризі, заборонила експорт зерна та інших продуктів харчування. Навіть якщо ці збої у ланцюжку постачання невдовзі вдасться усунути, їх наслідки ще довго створюватимуть проблеми по всьому світу.

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Крім того, у Human Rights Watch занепокоєні, що бойові дії можуть серйозно вплинути на обсяги майбутнього врожаю, особливо якщо війна триватиме до початку посівної у квітні цього року.

В організації також додали, що близько 12% світового продовольства експортується через порти у Чорному морі, які зараз практично заблоковані унаслідок військової агресії Росії.

Важливість мирного неба над Україною для окремих країн у цифрах:

80% пшениці постачалось у Ліван з України.

Єгипет, найбільший у світі імпортер пшениці, заповнював свої потреби на 30% саме українським врожаєм. Крім того, понад половина імпорту соняшникової олії країни припадає на Україну.

Лівія імпортувала з України понад 40% пшениці.

Влада північно-західної Сирії забезпечує регіон пшеницею і борошном, закупленими у Туреччині, яка імпортує 90% пшениці з України.

Ємен на 27% залежний від імпорту української пшениці.

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