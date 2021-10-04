Всього лиш реекспорт, – оператор ГТС пояснив "відновлення транзиту газу в Угорщину"

Транзит блакитного палива до Угорщини через територію України не поновлювався. Наразі лише відбувається реекспорт газу з підземних сховищ.

Про це повідомив громадськість глава оператора ГТС України Сергій Макогон.

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"У пресі поширюється інформація про те, що "Газпром" відновив транзит газу через Україну до Угорщини. Це не відповідає дійсності", – зауважив він.

Так, наразі є незначний потік газу з України до Угорщини, але це не транзит, а реекспорт газу європейськими трейдерами, який вони зберігали в українських ПСГ,

– додав Сергій Макогон.

Варто зазначити, що 3 жовтня угорський оператор ГТС заявив, що транзит блакитного палива до Угорщини через Україну було відновлено.

Водночас потік газу через пункт "Берегово" на українсько-угорському кордоні нібито становить трохи більше ніж 200 тисяч кубометрів на годину.

Угода Росії та Угорщини: коротко

Угорщина та Росія 27 вересня підписали у Будапешті довгостроковий контракт на постачання газу. Однак це відбуватиметься в обхід України.

Угорська сторона отримуватиме щорічно 4,5 мільярда кубометрів газу.

МЗС України відреагувало на підписання, назвавши його політичним та економічно необґрунтованим рішенням, схваленим на догоду Кремлю.

Будапешт розкритикував звинувачення – міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто сказав про втручання в їхні внутрішні справи.