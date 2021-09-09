Наступний транш мав би бути 700 мільйонів доларів, але програма закінчується у грудні. Про це в ефірі 24 каналу повідомив інвестиційний банкір Сергій Фурса.

До теми Україна може отримати транш МВФ на 700 мільйонів доларів: можлива дата від Гетманцева

Україна може не отримати 700 мільйонів доларів

Він пояснив, навіть якщо Україна продовжить програму фонду на пів року (а таке у планах є), то відповідну суму наша держава може не вибороти.

Важко сказати (від чого залежить транш – 24 канал), бо всі умови за термінами ми давно порушили,

– наголосив Фурса.

Цілком можливо, що українська влада має намір домовитись про розбиття грошей, які залишились. "Але яке воно (розбиття – 24 канал) буде, в якій пропорції і чи погодиться на це МВФ – важко сказати", – сказав банкір.

Коли Україна отримає транш

Після того, як місії МВФ поїде з України, відбуватиметься бюрократичний процес підготовки. Він займає приблизно 3 тижні.

"Я думаю, що реалістично, якщо все буде добре, наприкінці жовтня ми зможемо отримати гроші", – сказав Фурса.

Від чого залежить сума траншу МВФ: дивіться коментар експерта

Гроші для України: що відомо