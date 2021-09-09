Наступний транш мав би бути 700 мільйонів доларів, але програма закінчується у грудні. Про це в ефірі 24 каналу повідомив інвестиційний банкір Сергій Фурса.
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Україна може не отримати 700 мільйонів доларів
Він пояснив, навіть якщо Україна продовжить програму фонду на пів року (а таке у планах є), то відповідну суму наша держава може не вибороти.
Важко сказати (від чого залежить транш – 24 канал), бо всі умови за термінами ми давно порушили,
– наголосив Фурса.
Цілком можливо, що українська влада має намір домовитись про розбиття грошей, які залишились. "Але яке воно (розбиття – 24 канал) буде, в якій пропорції і чи погодиться на це МВФ – важко сказати", – сказав банкір.
Коли Україна отримає транш
Після того, як місії МВФ поїде з України, відбуватиметься бюрократичний процес підготовки. Він займає приблизно 3 тижні.
"Я думаю, що реалістично, якщо все буде добре, наприкінці жовтня ми зможемо отримати гроші", – сказав Фурса.
Від чого залежить сума траншу МВФ: дивіться коментар експерта
Гроші для України: що відомо
- У грудні Україна може отримати 230 мільйонів доларів в межах ініціативи COVAX. Ці гроші влада зможе витратити лише на подолання наслідків коронакризи.
- Вже у вересні місія МВФ повинна приїхати в Україну. Київ очікує на наступний транш від фонду.
- Голова Нацбанку заявив, що сума траншу може бути навіть більшою за раніше анонсовані 700 мільйонів доларів.