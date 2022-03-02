Про їхнє відключення впродовж найближчих днів повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Без перебільшення ми зубами вигризали кожен з цих банків. SWIFT, скажу вам чесно, був найважчою санкцією, за яку нам довелося боротися. Але ми здолали психологічний бар'єр партнерів, зруйнували цю стіну небажання і перший крок зроблений,

– сказав міністр.

Проте, за словами Кулеби, цього недостатньо. Всі банки Росії мають бути відключені від системи SWIFT, інакше ті гроші, які будуть проводитися через все ще підключені банки, будуть окроплені кров'ю українських невинних громадян, жінок та дітей, які загинули під ударами російської агресії.

"І кожен в Європейському Союзі, за океаном, хто буде пручатися цьому, наполягати, що якийсь банк ще треба залишити підключеним, має усвідомлювати, що він буде здійснювати через ці банки торгівлю на українській крові", – запевнив Кулеба.

Міністр подякував партнерам за велику підтримку. Але наголосив, що є принципові речі, щодо яких немає бути поступок.

Що таке SWIFT SWIFT – це міжнародна міжбанківська система передавання інформації та здійснення платежів. Її використовують понад 11 000 фінансових установ у понад 200 країнах і територіях для надсилання безпечних платіжних доручень. Користувачами SWIFT в Росії є понад 300 провідних банків і організацій.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!