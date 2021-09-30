Все вища і вища: в Європі ціна на газ сягла 1100 доларів за тисячу кубів

Ціна на блакитне паливо у Європі продовжує встановлювати все нові рекорди. Так в ході торгів ціна жовтневого ф'ючерсу на хабі TTF в Нідерландах зросла до 1073 доларів. Згодом здійснила ще вищий стрибок – до рекордних 1100 доларів за тисячу кубометрів.

Про це свідчать дані Лондонської біржі ICE. Ще напередодні був встановлений попередній рекорд – 1080 доларів за тисячу кубів газу.

Напередодні Ціна на газ у Європі продовжує бити рекорди: вже 1080 доларів за тисячу кубів

1 вересня ціна становила 614 доларів за тисячу кубів

15 вересня ціну фіксували на рівні 963 доларів, 1 вересня – 614 доларів за тисячу кубів. Лише за останні кілька тижнів вартість газу зросла практично у півтора раза.

Причина – недостатній обсяг газу у підземних сховищах

Експерти вважають, що рекордне подорожчання пов'язане з невеликим обсягом газу у підземних сховищах. А це вже результат підвищеного попиту внаслідок відновлення економіки та дефіцит пропозиції від російського "Газпрому". Саме ця компанія є основним постачальником блакитного палива до Європи.

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У Росії провину за зростання цін покладають на Європу

Тим часом у Росії запевняють, що Європа – головний партнер у торгівлі газом. При цьому речник Путіна Дмитро Пєсков не оминув нагоди наголосити, що самі європейці винуваті у зростанні цін на газ, мовляв, не зробили достатніх запасів.