Все відбудеться без вашої участі, – Дем'янюк спростував міфи про те, як працюватиме криптовалюта
Джерело:24 канал
Індустрією криптовалюти через 5 – 10 років активно користуватимуться у всьому світі. Міністерство цифрової трансформації намагається інтегрувати українців до ринку цифрової валюти.
Про це в ефірі 24 каналу сказав радник міністра цифрової трансформації Максим Дем'янюк. Він зазначив, що Україна сподівається зайняти позиції на ринку криптовалюти.
До теми Рада легалізувала криптовалюту: чому це важливо
Дем'янюк розповів, що складно порахувати скільки грошей надійде до бюджету після легалізації криптовалюти в Україні.
Як функціонуватиме цифрова валюта
Радник міністра пояснив, що порівнювати криптовалюту та звичайні гроші – це помилка. У майбутньому, коли ви відвідуватимете магазини, не зможете напряму розрахуватися ними.
Насправді криптоіндустрія, на жаль, меншою мірою, – засіб платежу, але набагато більшою є цифрова економіка. Тобто ви через 5 років, не зайдете в магазин, а все саме відбудеться без вашої участі,
– сказав Дем'янюк.
"Все автоматично розрахується у рамках екосистеми цифрової економіки. Повністю все відбудеться і відповідно до правового поля. Оце є основний вклад криптоіндустрії", – додав він.
Максим Дем'янюк спростував міфи про криптовалюту: дивіться відео
Криптовалюта в Україні: останні новини
- Верховна Рада ухвалила законопроєкт про віртуальні активи. Відтепер в Україні регулюватимуть створення, випуск та оббіг віртуальних активів. Крім того, на законодавчому рівні встановлюватимуть принципи ринку віртуальних активів.
- Радник міністра цифрової трансформації Максим Дем'янюк заявив, що Україна у трійці країн світу із використання криптовалюти.
- Раніше у податковій повідомили, що криптовалюту не потрібно вносити до "нульових" декларацій.