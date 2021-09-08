Все відбудеться без вашої участі, – Дем'янюк спростував міфи про те, як працюватиме криптовалюта

Індустрією криптовалюти через 5 – 10 років активно користуватимуться у всьому світі. Міністерство цифрової трансформації намагається інтегрувати українців до ринку цифрової валюти.

Про це в ефірі 24 каналу сказав радник міністра цифрової трансформації Максим Дем'янюк. Він зазначив, що Україна сподівається зайняти позиції на ринку криптовалюти.

До теми Рада легалізувала криптовалюту: чому це важливо

Дем'янюк розповів, що складно порахувати скільки грошей надійде до бюджету після легалізації криптовалюти в Україні.

Як функціонуватиме цифрова валюта

Радник міністра пояснив, що порівнювати криптовалюту та звичайні гроші – це помилка. У майбутньому, коли ви відвідуватимете магазини, не зможете напряму розрахуватися ними.

Насправді криптоіндустрія, на жаль, меншою мірою, – засіб платежу, але набагато більшою є цифрова економіка. Тобто ви через 5 років, не зайдете в магазин, а все саме відбудеться без вашої участі,

– сказав Дем'янюк.

"Все автоматично розрахується у рамках екосистеми цифрової економіки. Повністю все відбудеться і відповідно до правового поля. Оце є основний вклад криптоіндустрії", – додав він.

Максим Дем'янюк спростував міфи про криптовалюту: дивіться відео

Криптовалюта в Україні: останні новини