Про це в ефірі 24 каналу сказав радник міністра цифрової трансформації Максим Дем'янюк. Він зазначив, що Україна сподівається зайняти позиції на ринку криптовалюти.
До теми Рада легалізувала криптовалюту: чому це важливо
Дем'янюк розповів, що складно порахувати скільки грошей надійде до бюджету після легалізації криптовалюти в Україні.
Як функціонуватиме цифрова валюта
Радник міністра пояснив, що порівнювати криптовалюту та звичайні гроші – це помилка. У майбутньому, коли ви відвідуватимете магазини, не зможете напряму розрахуватися ними.
Насправді криптоіндустрія, на жаль, меншою мірою, засіб платежу, але набагато більшою – це є цифрова економіка. Тобто ви через 5 років, не зайдете в магазин, а все саме відбудеться без вашої участі,
– сказав Дем'янюк.
"Все, що ви хотіли, воно прийде у вашу квартиру, магазин чи готель і все автоматично розрахується у рамках екосистеми цифрової економіки. Повністю все відбудеться і відповідно до правового поля. Оце є основний вклад криптоіндустрії", – додав він.
Максим Дем'янюк спростував міфи про криптовалюту: дивіться відео
Криптовалюта в Україні: останні новини
- Верховна Рада ухвалила законопроєкт про віртуальні активи. Відтепер в Україні регулюватимуть створення, випуск та оббіг віртуальних активів. Крім того, на законодавчому рівні встановлюватимуть принципи ринку віртуальних активів.
- Радник міністра цифрової трансформації Максим Дем'янюк заявив, що Україна у трійці країн світу із використання криптовалюти.
- Раніше у податковій повідомили, що криптовалюту не потрібно вносити до "нульових" декларацій.