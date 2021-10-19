Аби побороти енергетичну кризу в Молдові, Румунія запропонувала включити до порядку денного Ради у закордонних справах цю тему.

Важливо Шантаж триває, – оператор ГТС відреагував на відмову "Газпрому" щодо додаткових потужностей

Міністр закордонних справ Румунії Богдан Ауреску попросив європейські інститути підтримати технічною та фінансовою допомогою розв'язання кризи у Молдові. Він назвав газову кризу "критичним моментом для молдавської влади".

Одразу 5 із 6 східних партнерів мають затяжні конфлікти на своїй території, і Румунія запропонувала включити до порядку денного Ради у закордонних справах цю тему,

– зазначив Ауреску.

До чого тут Росія

30 вересня закінчився чинний договір Молдови з російською компанією "Газпромом" на постачання блакитного палива. Наразі переговори про продовження договору затягнулися і сторони не дійшли спільного рішення.

До підписання нового договору про постачання газу з "Газпромом" у жовтні Молдова імпортує газ за ціною 790 доларів за тисячу кубічних метрів. Однак газу не вистачає, оскільки договір на жовтень передбачає поставку тільки 65% необхідного Молдові обсягу газу.

Зверніть увагу! Уряд Молдови вже оголосив режим підвищеної готовності (аlert status) в галузі енергетики. 15 жовтня компанія "Молдова-газ" звернулася до населення й економічних агентів з проханням економити газ, щоб пом'якшити наслідки нинішньої кризи.

Для того, щоб заощадити газ, низка підприємств енергетичного комплексу, зокрема ТЕЦ, частково перейшли на мазут або вугілля. Віцепрем'єр Молдови назвав сформовану в країні ситуацію безпрецедентним енергетичною кризою і запевнив, що уряд робить все можливе для пом'якшення шоку, який відчуває населення через небувало високі ціни на газ.