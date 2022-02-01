Усе через "Газпром": ціна газу в Європі впала нижче 900 доларів за тисячу кубометрів

Російський "Газпром" збільшив прокачування газу через Україну. У зв'язку з цим ціна блакитного палива в Європі опустилась нижче 900 доларів за кубометр газу.

Ціна газу в Європі

1 лютого 2022 року найближчий (березневий) ф'ючерс на TTF на біржі ICE Futures знизився до 898 доларів за тисячу кубометрів .

. У січні 2022 року середня вартість контракту "на день уперед" на хабі TTF становила 976 долара, у грудні 2021 року – 1 310 доларів за тисячу кубометрів.

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Чому ціна знизилась

Ціна найближчого (січневого) ф'ючерсу на TTF на біржі ICE Futures по обіді (близько 14 години) 21 грудня 2021 року досягла 2 035 доларів за тисячу кубометрів газу. Це стало найвищою ціною за всю історію. Більше про це читайте тут.

Через те, що "Газпром" збільшив прокачування російського газу через український коридор, ціна знизилась. Номінація на прокачування газу через Україну 1 лютого підвищилася до 107,7 мільйона кубометрів газу. Варто зауважити, що це близько до величини бронювання за довгостроковим контрактом – 109 мільйонів кубометрів газу.

Транзит російського газу через Україну у січні

У січні транзит "Газпрому" через Україну становив у середньому 54 мільйони кубометрів газу на добу, що вдвічі менше, ніж передбачено довгостроковим контрактом.

За цей період щонайменше було 43 мільйони кубометрів газу.

було 43 мільйони кубометрів газу. Щонайбільше – 74 мільйони кубометрів газу.

Пріоритетність завантаження газових потоків "Газпромом"

"Газпром" пріоритетно завантажує "Північний потік-2" – 170 мільйонів кубометрів на добу.

Далі завантаження українського газотранспортного коридору – за довгостроковим контрактом заброньовано 109 мільйонів кубометрів на добу.

Газопроводу "Ямал-Європа" щодо цього залишається замикаюча або балансуюча роль.

Газопровід "Ямал-Європа"

Реверсний потік газопроводом "Ямал-Європа" 1 лютого 2022 року впав майже в шість разів до понеділка, 31 січня 2022 року.

"Газпром" не прокачує газ "Ямалом-Європою" з 21 грудня 2021 року. Проте, з урахуванням уже повного завантаження українського коридору, черга може дійти й до використання потужностей цього газопроводу.

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