Ціна газу в Європі
- 1 лютого 2022 року найближчий (березневий) ф'ючерс на TTF на біржі ICE Futures знизився до 898 доларів за тисячу кубометрів.
- У січні 2022 року середня вартість контракту "на день уперед" на хабі TTF становила 976 долара, у грудні 2021 року – 1 310 доларів за тисячу кубометрів.
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Чому ціна знизилась
Через те, що "Газпром" збільшив прокачування російського газу через український коридор, ціна знизилась. Номінація на прокачування газу через Україну 1 лютого підвищилася до 107,7 мільйона кубометрів газу. Варто зауважити, що це близько до величини бронювання за довгостроковим контрактом – 109 мільйонів кубометрів газу.
Транзит російського газу через Україну у січні
У січні транзит "Газпрому" через Україну становив у середньому 54 мільйони кубометрів газу на добу, що вдвічі менше, ніж передбачено довгостроковим контрактом.
- За цей період щонайменше було 43 мільйони кубометрів газу.
- Щонайбільше – 74 мільйони кубометрів газу.
Пріоритетність завантаження газових потоків "Газпромом"
- "Газпром" пріоритетно завантажує "Північний потік-2" – 170 мільйонів кубометрів на добу.
- Далі завантаження українського газотранспортного коридору – за довгостроковим контрактом заброньовано 109 мільйонів кубометрів на добу.
- Газопроводу "Ямал-Європа" щодо цього залишається замикаюча або балансуюча роль.
Газопровід "Ямал-Європа"
Реверсний потік газопроводом "Ямал-Європа" 1 лютого 2022 року впав майже в шість разів до понеділка, 31 січня 2022 року.
"Газпром" не прокачує газ "Ямалом-Європою" з 21 грудня 2021 року. Проте, з урахуванням уже повного завантаження українського коридору, черга може дійти й до використання потужностей цього газопроводу.
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