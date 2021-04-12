Президент США Джо Байден хоче збільшити податки в країні з 21% до 28%. Також уряд США підтримує підняття світового податкового мінімуму до 21%, що може вплинути на американські інвестиції в економіку Ірландської Республіки та збавити їх оберти.

Чому США інвестує в Ірландію

Ставка корпоративного податку на доходи у США становить 21%, у той час, якщо інвестувати в Ірландії, то доведеться сплатити всього лише 12,5% податку на ірландський прибуток. Саме такий суттєво нижчий податок приваблює інвестувати американські компанії на території Ірландської Республіки. Нагадаємо, що міністерка фінансів США Джанет Єллен пропонує підняти світовий податковий мінімум до 21%.

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Корпоративний податок в інших країнах

Загальний корпоративний податок у тій самій Великій Британії становить 19%, а у 2023 році уряд планує підняти його взагалі до 25%. Варто зазначити, що таке суттєве підняття податку стане першим підвищенням для країни з 1970 року.

У той самий час корпоративний податок у Німеччині становить нині взагалі 30%, а у Канаді 26,5%. Тож на такому фоні Ірландія з податком у 12,5% досить у виграшній позиції. Міністерка фінансів США на сайті міністерства зауважила, що країни Великої 20 працюють над узгодженням рівня світового оподаткування.

Разом ми можемо використовувати глобальний мінімальний податок, щоб забезпечити процвітання світової економіки на основі більш рівних умов оподаткування транснаціональних корпорацій,

– зауважила Джанет Єллен.

Компанії-гіганти зі штаб-квартирою в Ірландії

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У міжнародної платіжної компанії Stripe незабаром теж може з'явитись штаб-квартира поряд з іншими американськими компаніями-гігантами.

Чому "під прицілом" саме Ірландія

Позиція Байдена та його уряду досить очевидна. Оскільки вони планують суттєво підняти податок вперше з 1993 року, то різниця між розміром корпоративного податку в Ірландії (12,%) та США (нині 21% планують підняти до 28%) стане ще суттєвішою.

В такому випадку американські компанії будуть воліти вести бізнес в Ірландії. Отже, буде поповнюватись ще більше скарбниця Ірландії, а США втрачатимуть надходження. Проте, якщо мінімальний світовий корпоративний податок вдасться підняти до 21% відсотка, то в такому випадку різниця між ставкою в Ірландії та США навіть скоротиться.

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Думка експерта

Пітер Вейл, податковий партнер бухгалтерської фірми Grant Thornton в Дубліні, вважає, що глобальна мінімальна ставка тепер неминуча. Оскільки, за цією ініціативою стоять США зі своїми планами, то пан Вейл вважає, що врешті-решт країни прийдуть до якогось глобального консенсусу. За словами експерта, ключовим питанням для Ірландії стає рівень, на якому встановлена ставка. Ба більше Вейл не вважає, що податкова ставка зупиниться на позначці у 21% і є досить багато інших деталей, що потребують також уваги.

Як саме ви будете визначати, яку ставку платить компанія в Ірландії, і що це означає з точки зору будь-якого поповнення? Деталі стають дуже важливими,

– наголошує Вейл.

Позиція Байдена

Пропозиції Байдена активізували роботу, яку очолює ОЕСР (Організація економічного співробітництва і розвитку), міжурядова економічна організація.

У 2013 році він почав проєкт, відомий як "Базова ерозія і переміщення прибутку" (BEPS), спрямований на усунення податкових лазівок, що нині дозволяють компаніям переводити прибуток з країн з вищими податками в країни з нижчими податками, до прикладу, такі як Ірландія.

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Іноземні надходження в казну Ірландії

Надходження від корпоративних податків в країні виросли з приблизно 4 мільярдів євро (3,5 мільярда фунтів стерлінгів) у 2013 році до приблизно 12 мільярдів євро (10,5 мільярда фунтів стерлінгів) у 2020 році.

Чи змусять зміни не інвестувати в Ірландію

Експерти вважають, що навіть якщо світовий податковий мінімум піднімуть, а Байден реалізує всі свої податкові реформи на внутрішньополітичному рівні, то Ірландія не одразу відчує зміни та негативні наслідки. Вся річ у тому, що податок – це далеко не усе й скоріш за все деякі компанії просто змінять місце розташування своїх штаб-квартир.