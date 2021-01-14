Січневий локдаун в Україні не повинен суттєво вплинути на курс валют. На думку радника президента з питань економіки Олега Устенка, є навіть підстави для зміцнення гривні.

Багато підприємств продовжують працювати під час локдауну

Під час локдану багато підприємств продовжують працювати, а кон'юнктура на зовнішніх ринках сприяє притоку валюти в країну. Про це інформує офіційне представництво президента України.

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Обмежувальні заходи в основному стосуються діяльності у сфері послуг, але промислові та аграрні підприємства продовжують працювати. Також працює банківська система. Тому карантин не здійснить суттєвого впливу на курс валют в Україні,

– розповів Устенко.

Радник глави держави наголосив, що, згідно з прогнозами Мінекономіки, у 2021 році курс може становити 28,6 гривні за 1 долар. Експерти теж називають схожі межі – від 27 до 29,5 гривні за одиницю американської валюти.

Які чинники впливають на курс валюти:

Стан зовнішніх ринків: за словами Устенка, він зараз активно покращується. Зокрема, це зростання цін на експортовані товари – метали та сільськогосподарську продукцію.

Приплив валюти в України – він збільшується завдяки кредитному ресурсу. Міжнародні резерви зараз найбільші за останні 10 років, зауважив радник президента.

У 2021 році Мінфін залучив на аукціонах з розміщення ОВДП (облігацій внутрішньої державної позики) понад 17 мільярдів гривень. За словами Устенка, це означає, що покупці заводили в країну валюту та переводили її у гривні

Цікаво! Грудень 2020 року став рекордним за кількістю придбаної українцями валюти. Лише за місяць громадяни України купили 1,71 мільярда доларів США.