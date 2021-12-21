Чи вплине "ковідна тисяча" на субсидію: відповідь Мінсоцполітики

Українці, які пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу, отримують по 1 тисячі гривень. Ці гроші не вплинуть на житлові субсидії.

Крім того, це не вплине на розмір субсидії. Це пов'язано з тим, що виплата є одноразовою.

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Грошей не враховують до сукупного доходу домогосподарства під час розрахунку розміру субсидії. Відповідно, це не позначиться на розмірі житлової субсидії у майбутніх періодах.

"Тисяча Зеленського": що відомо

Проєкт "єПідтримка" офіційно в Дії запустили 19 грудня 2021 року.

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів, що участь в пілотному проєкті, який запустили за тиждень до 19 грудня, взяли 4,5 мільйона українців.

Для того, щоб отримати гроші ще у 2021 році, необхідно зареєструватись до 29 грудня.

Як отримати гроші за вакцинацію: дивіться відео

Повний текст публікації Мінсоцполітики:

На призначення житлової субсидії не впливають кошти, отримані за вакцинацію за програмою "єПідтримка".

Наразі громадяни, які пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19, почали отримувати кошти у сумі 1 тисячі гривень за програмою "єПідтримка".

Повідомляємо, що отримання зазначених коштів не впливає на право громадян одержувати житлову субсидію, а також не зменшує розмір житлової субсидії. Оскільки ця виплата є одноразовою, вона не враховується до сукупного доходу домогосподарства під час розрахунку розміру субсидії, що не позначиться на розмірі житлової субсидії у майбутніх періодах.

Таким чином, щеплені громадяни можуть отримувати відповідні кошти без втрати права на субсидію або зменшення її розміру.