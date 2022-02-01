"Вперше в історії": Україна розпочала фізичний імпорт газу з Угорщини

У лютому вперше в історії розпочався фізичний імпорт газу з Угорщини в Україну. Раніше ГТС могла працювати тільки у напрямку з України до Угорщини.

Транспорт газу з Угорщини в Україну

Директор "Оператора газотранспортної системи України" Сергій Макогон розповів, що завдяки проведеним технічним заходам система ГТС змогла транспортувати газ в обох напрямках.

Читайте Угорщина запропонувала Україні потужності для імпорту газу

Угорський напрямок став другим після Словаччини гарантованим маршрутом постачання газу в Україну навіть у разі відсутності транзиту,

– поділився він.

Також Макогон додав, що відкриття цього напрямку створила можливість для трейдерів організовувати постачання в Україну скрапленого газу LNG з терміналу у Хорватії.

Ціни на газ зросли у 10 разів за рік: дивіться відео

Угода між ОГТСУ та FGSZ дозволяє фізично транспортувати до 8 мільйонів кубометрів природного газу щодоби (2,9 мільярда кубометрів на рік) з Угорщини до України. Разом із наявними 27 мільйонами кубометрів добових потужностей зі Словаччини це збільшує загальний обсяг гарантованих можливостей для імпорту газу в Україну до 35 мільйонів кубометрів на добу.