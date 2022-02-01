Транспорт газу з Угорщини в Україну
Директор "Оператора газотранспортної системи України" Сергій Макогон розповів, що завдяки проведеним технічним заходам система ГТС змогла транспортувати газ в обох напрямках.
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Угорський напрямок став другим після Словаччини гарантованим маршрутом постачання газу в Україну навіть у разі відсутності транзиту,
– поділився він.
Також Макогон додав, що відкриття цього напрямку створила можливість для трейдерів організовувати постачання в Україну скрапленого газу LNG з терміналу у Хорватії.
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