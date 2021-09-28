Вперше в історії: ціна газу в Європі сягнула понад 1000 доларів за тисячу кубометрів

Ціна газу в Європі вперше в історії сягнула понад 1000 доларів за тисячу кубометрів. Це трапилось після нового збільшення цін в Азії.

Останнім часом у Європі існує загальний дефіцит постачань газу. Рекордну ціну зафіксували на біржі 28 вересня.

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Ціна на газ у Європі сягнула історичного максимуму

Ціна найближчого (жовтневого – 24 канал) ф'ючерсу на спотовий індекс TTF на газ на біржі ICE Futures уранці у вівторок (28 вересня – 24 канал) досягла 85,245 євро за мегават-годину, або 1 030 доларів за тисячу кубометрів,

– свідчать дані біржі.

Ця ціна більша, ніж рекордні 969 доларів за тисячу кубометрів, зафіксовані 1 березня 2018 року. Досі це був історичний рекорд ціни контракту "на день вперед" на TTF.

До речі, ціна в Європі підскочила слідом за цінами в Азії. Адже листопадовий ф'ючерс на азійський спотовий СПГ-індекс JKM Platts напередодні додав відразу 60 доларів – сягнув 1042 долари за тисячу кубометрів.

Передумови збільшення цін на газ на біржі в Європі