Останнім часом у Європі існує загальний дефіцит постачань газу. Рекордну ціну зафіксували на біржі 28 вересня.
До теми Рекордні ціни на газ чинять тиск на підприємства Європи: які галузі потерпають найбільше
Ціна на газ у Європі сягнула історичного максимуму
Ціна найближчого (жовтневого – 24 канал) ф'ючерсу на спотовий індекс TTF на газ на біржі ICE Futures уранці у вівторок (28 вересня – 24 канал) досягла 85,245 євро за мегават-годину, або 1 030 доларів за тисячу кубометрів,
– свідчать дані біржі.
Ця ціна більша, ніж рекордні 969 доларів за тисячу кубометрів, зафіксовані 1 березня 2018 року. Досі це був історичний рекорд ціни контракту "на день вперед" на TTF.
До речі, ціна в Європі підскочила слідом за цінами в Азії. Адже листопадовий ф'ючерс на азійський спотовий СПГ-індекс JKM Platts напередодні додав відразу 60 доларів – сягнув 1042 долари за тисячу кубометрів.
Передумови збільшення цін на газ на біржі в Європі
- Європа за умов загального дефіциту постачань газу (газопроводами і в зрідженому вигляді) змушена конкурувати за скраплений природний газ із преміальним ринком Азії.
- Саме тому рекордно високі ціни на газ у Європі – це наслідок зростання попиту, конкуренції з Азією, а також дефіциту пропозиції від російського "Газпрому".
- Останній є найбільшим постачальником Європи, що забезпечує орієнтовно третину всього необхідного об'єму ресурсу.