Вперше в історії: середня зарплата українців перевищила 500 доларів

Станом на червень 2021 року середня зарплата українців вперше в історії становила понад 500 доларів. Найвищі зарплати нараховували у Києві. Найменше грошей отримали жителі Кіровоградщини.

У червні 2021 року середня зарплата українця, який працює на підприємстві або в певній установі чи організації, становила 14 313 гривень. У порівнянні з травнем показник зріс на 814 гривень.

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Тим часом середній курс в Україні у червні становив 27,24 гривні за долар. Отже, середня зарплата українця становила 525 доларів.

Найвищі зарплати нараховували у Києві – 20 455 гривень. Найнижчі – на Кіровоградщині – 11 497 гривень.

Як зростають борги українців

Упродовж першого півріччя 2021 року у Єдиному реєстрі боржників (ЄРБ) з'явилося понад 700 тисяч нових боргів. Загалом їхня кількість зросла на 15%.

За даними платформи для роботи з відкритими даними Опендатабот, найактивніше зростають борги за кредитами.

Станом на липень 2021 року загальна кількість боргів становить 5,85 мільйона.