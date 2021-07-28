У червні 2021 року середня зарплата українця, який працює на підприємстві або в певній установі чи організації, становила 14 313 гривень. У порівнянні з травнем показник зріс на 814 гривень.

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Тим часом середній курс в Україні у червні становив 27,24 гривні за долар. Отже, середня зарплата українця становила 525 доларів.

Найвищі зарплати нараховували у Києві – 20 455 гривень. Найнижчі – на Кіровоградщині – 11 497 гривень.

Зауважте! Станом на 2021 рік кожен 5 українець працює неофіційно. Водночас статистика демонструє позитивні результати: тіньова зайнятість скорочується.

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