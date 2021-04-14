Регулятор 14 квітня позбавив ліцензії ПАТ "Донецькоблгаз" через перебої з теплом. Це вперше в історії України, коли ліцензію забрали у чинного оператора газових чи електричних мереж.

Таке рішення регулятор НКРЕКП прийняв через численні порушення "Донецькоблгаз", які зафіксували протягом останніх місяців, а також – зловживання під час постачання природного газу.

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Що кажуть у регуляторі

Голова НКРЕКП Валерій Тарасюк заявив, що державі не потрібен ліцензіат, який накопичує борги перед оператором ГТС та відключає тепло.

Дії "Донецькоблгазу" – це не просто повторне порушення ліцензійних умов, це диверсія проти споживачів, проти країни. Адже минулого місяця це підприємство відключало від газопостачання теплокомуненерго попри чітку позицію регулятора, оператора газотранспортної системи, НАК "Нафтогаз України" щодо неприпустимості таких відключень,

– додав Тарасюк.

Про які порушення мовиться

Ліцензіат двічі протягом 2020 року не виконав умови відповідного договору з транспортування природного газу. Зокрема, в частині оплати вартості щодобових небалансів за газ у жовтні, листопаді та грудні 2020 року.

Це призвело до того, що заборгованість ПАТ "Донецькоблгаз" станом на 16 березня 2021 року склала 353,9 мільйона гривень.

Ліцензію "Донецькоблгаз" анульовують з 1 серпня 2021 року.

До речі, нардеп Андрій Герус написав, ПАТ "Донецькоблгаз" може належати Сергію Курченку – колишньому власнику футбольного клубу "Металіст".