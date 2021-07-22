Вперше в історії: держборг в єврозоні перевищив 100% ВВП
Джерело:"РБК–Україна"
Співвідношення державного боргу до ВВП в єврозоні вперше перевищило 100%, згідно з аналітикою за I квартал 2021 року. Зокрема, у євро зоні воно становило 100,5%, а у країнах ЄС – 92,9%.
Чому співвідношення зросло
Згідно з аналітикою Євростату, на держборг вплинули такі чинники:
- заходи політики щодо пом'якшення економічних та соціальних наслідків впливу пандемії коронавірусу;
- заходи з відновлення, які продовжували проявлятися в збільшенні фінансування.
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Найбільше співвідношення держборгу до ВВП на кінець I кварталу 2021 року було зафіксовано в:
- Греції – 209,3%,
- Італії – 160,0%,
- Португалії – 137,2%,
- Кіпрі – 125,7%,
- Іспанії – 125,2%,
- Бельгії – 118,6%,
- Франції – 118,0%.
Найнижче співвідношення держборгу до ВВП на кінець I кварталу було зафіксовано в:
- Естонії – 18,5%,
- Болгарії – 25,1%,
- Люксембурзі – 28,1%.
Співвідношення державного боргу до ВВП, на кінець I кварталу 2021 року, у відсотках / Інфографіка ЄвростатуНагадаємо, що за 2020 рік, частка держборгу України зросла на 12,5% проти 2019 року. Оскільки на кінець 2020 року держборг становить 56,8%, а у 2019 році показник становив 44,3%. До 2021 року Україні необхідно виплатити 368,4 мільярда гривень за зовнішнім та внутрішнім боргом, детальніше про це, читайте тут.
Різниця між країнами ЄС та Єврозони
- У єврозону входять такі 19 країн: Бельгія, Німеччина, Естонія, Ірландія, Греція, Іспанія, Франція, Італія, Кіпр, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Австрія, Португалія, Словенія, Словаччина та Фінляндія.
- До Європейського союзу входять 27 країн: Бельгія, Болгарія, Чехія, Данія, Німеччина, Естонія, Ірландія, Греція, Іспанія, Франція, Хорватія, Італія, Кіпр, Латвія, Литва, Люксембург, Угорщина, Мальта, Нідерланди, Австрія, Польща, Португалія, Румунія, Словенія, Словаччина, Фінляндія та Швеція.
Нагадаємо, що з початком пандемії коронавірусу 2020 року країни ЄС фактично відмовилися виконувати вимоги фіскальної дисципліни, різко наростивши державні витрати.