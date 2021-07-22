Чому співвідношення зросло

Згідно з аналітикою Євростату, на держборг вплинули такі чинники:

  • заходи політики щодо пом'якшення економічних та соціальних наслідків впливу пандемії коронавірусу;
  • заходи з відновлення, які продовжували проявлятися в збільшенні фінансування.

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Найбільше співвідношення держборгу до ВВП на кінець I кварталу 2021 року було зафіксовано в:

  • Греції – 209,3%,
  • Італії – 160,0%,
  • Португалії – 137,2%,
  • Кіпрі – 125,7%,
  • Іспанії – 125,2%,
  • Бельгії – 118,6%,
  • Франції – 118,0%.

Найнижче співвідношення держборгу до ВВП на кінець I кварталу було зафіксовано в:

  • Естонії – 18,5%,
  • Болгарії – 25,1%,
  • Люксембурзі – 28,1%.

Співвідношення державного боргу до ВВП, на кінець I кварталу 2021 року, у відсотках / Інфографіка Євростату

Різниця між країнами ЄС та Єврозони

  • У єврозону входять такі 19 країн: Бельгія, Німеччина, Естонія, Ірландія, Греція, Іспанія, Франція, Італія, Кіпр, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Австрія, Португалія, Словенія, Словаччина та Фінляндія.
  • До Європейського союзу входять 27 країн: Бельгія, Болгарія, Чехія, Данія, Німеччина, Естонія, Ірландія, Греція, Іспанія, Франція, Хорватія, Італія, Кіпр, Латвія, Литва, Люксембург, Угорщина, Мальта, Нідерланди, Австрія, Польща, Португалія, Румунія, Словенія, Словаччина, Фінляндія та Швеція.

Нагадаємо, що з початком пандемії коронавірусу 2020 року країни ЄС фактично відмовилися виконувати вимоги фіскальної дисципліни, різко наростивши державні витрати.