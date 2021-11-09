Чому долар падає

Минулого тижня на валютному ринку тенденції до зміцнення гривні посилилися, пояснює Анна Волуйчак, директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку. Важливим фактором стало розміщення "зелених" облігацій НЕК "Укренерго" на суму 825 мільйонів доларів.

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Через це на ринку з'явилася дуже велика пропозиція долара, який почали обмінювати на гривню. А коли попит на гривню зростає – її курс зміцнюється.

Дуже ймовірно, що компанія почала продаж наявної в неї валюти до отримання коштів від випуску єврооблігацій для поступового накопичення ресурсу для погашення боргу перед ДП "Гарантований покупець". Тарас Котович Аналітик ICU

Як розповіла Євгенія Ахтирко, аналіткиня Конкорд Капітал, Нацбанк стримував надто швидке зміцнення курсу, викуповуючи чималі обсяги валюти – 314 мільйонів доларів.

Зверніть увагу! Востаннє гривня була на такому рівні у березні 2020 року, коли пандемія в Україні лише почалася.

Що впливатиме на гривню цього тижня

Цього тижня тенденції до зміцнення гривні залишатимуться актуальними, вважає Анна Волуйчак.

Продаж іноземної валюти, залученої від розміщення "зелених" облігацій, продовжиться. Це чинитиме суттєвий тиск на долар.

Такий тренд вимушує експортерів активніше продавати валютну виручку. Особливо з огляду на те, що до 19 листопада багато з них мають сплатити великі квартальні податки.

Чи впаде долар нижче 26 гривень

Анна Волуйчак вважає, що гривня триматиметься в діапазоні 25,85 – 26,20 щодо долара цього тижня.

Думаю, що до кінця тижня курс долару цілком може опуститися нижче психологічної відмітки 26 гривень за долар. Анна Волуйчак Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку

Аналітики ICU також переконані, що укріплення може тривати і надалі. Але падіння долара нижче 26 гривень активізує покупців валюти. Тож надовго курс навряд чи затримається на цьому рівні.