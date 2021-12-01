Володимир Зеленський анонсував програму кредитування "Українська мрія"
Джерело:24 канал
В Україні запустять програму кредитування "Українська мрія". Вона передбачає, що українці зможуть отримати кредит за ставкою 5% у гривні для придбання власної нерухомості, електромобіля та здобуття освіти або зміни професії.
Про це Володимир Зеленський заявив під час свого виступу у Верховній Раді 1 грудня. Президент запевнив, що попри глобальну пандемію та економічну кризу, в Україні вдалось стабілізувати економічну ситуацію.
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Президент анонсував запуск "Української мрії"
Зеленський наголосив, що у 2021 році розмір економіки України вперше досягне рекордного рівня за період незалежності. Він перевищить 190 мільярдів доларів, що більше, ніж у докризових 2008 та 2013 роках.
Незабаром ми запустимо програму "Українська мрія", за якою кожен громадянин, який чесно сплачує податки, зможе отримати кредит за ставкою 5% у гривні для придбання власної нерухомості в новому житлі, електромобіля та здобуття освіти або зміни професії.
Як пояснив гарант, починаючи з 2013 року, Україна вперше знизить державний борг до рівня нижче 50% ВВП. "При тому, що в останні роки у більшості країн він стрімко зростав і в середньому в світі перевищує 90%", – підкреслив Зеленський.
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Кредитування в Україні: головне з промови Зеленського
- За словами глави держави, ставка кредитів в Україні вперше за всю історію незалежності для малого та середнього бізнесу опустилась нижче 10%.
- Зеленський пояснив, що наразі ставка кредиту у середньому становить 9,7%. З
- Крім того, як підкреслив президент, завдяки програмі "Доступні кредити 5 – 7 – 9" український малий та середній бізнес отримав понад 70 мільярдів гривень та створив тисячі нових робочих місць.