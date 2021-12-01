Про це Володимир Зеленський заявив під час свого виступу у Верховній Раді 1 грудня. Президент запевнив, що попри глобальну пандемію та економічну кризу, в Україні вдалось стабілізувати економічну ситуацію.

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Президент анонсував запуск "Української мрії"

Зеленський наголосив, що у 2021 році розмір економіки України вперше досягне рекордного рівня за період незалежності. Він перевищить 190 мільярдів доларів, що більше, ніж у докризових 2008 та 2013 роках.

Незабаром ми запустимо програму "Українська мрія", за якою кожен громадянин, який чесно сплачує податки, зможе отримати кредит за ставкою 5% у гривні для придбання власної нерухомості в новому житлі, електромобіля та здобуття освіти або зміни професії. Володимир Зеленський Президент України

Як пояснив гарант, починаючи з 2013 року, Україна вперше знизить державний борг до рівня нижче 50% ВВП. "При тому, що в останні роки у більшості країн він стрімко зростав і в середньому в світі перевищує 90%", – підкреслив Зеленський.

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