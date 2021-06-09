Влітку Україна отримає від МВФ подарунок у понад 2 мільярди доларів, – Козак

Міжнародний валютний фонд не готовий надати Україні новий транш кредиту. Тому що виконання основних зобов'язань, які держава взяла на себе, не рухаються.

Тому очікувати, що до кінця літа чи до вересня 2021 року Україна отримає наступний транш, не варто. Про це повідомив в ефірі економічний експерт Тарас Козак.

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Розподіл квот від МВФ

Водночас цього літа Фонд збирається виплатити 650 мільярдів доларів своїм засновникам. Україна є однією з них. Квота нашої держави – 0,4%.

Якщо це перерахувати в долари, то означає, що приблизно 2 мільярди 700 мільйонів доларів Україні "просто звалиться з неба" від МВФ не як кредит, а як просто подарунок,

– наголосив Козак.

За його словами, такий подарунок надійде влітку до країни з імовірністю понад 90%. "Співпраця по кредиту майже зупинена, але розподіл так званих квот дасть можливість Україні безболісно пройти осінні виплати", – додав економічний експерт.

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Співпраця України з МВФ: коротко