Влітку Україна отримає від МВФ подарунок у понад 2 мільярди доларів, – Козак

Міжнародний валютний фонд не готовий надати Україні новий транш кредиту. Тому що виконання основних зобов'язань, які держава взяла на себе, не рухаються.
Тому очікувати, що до кінця літа чи до вересня 2021 року Україна отримає наступний транш, не варто. Про це повідомив в ефірі економічний експерт Тарас Козак.
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Розподіл квот від МВФ
Водночас цього літа Фонд збирається виплатити 650 мільярдів доларів своїм засновникам. Україна є однією з них. Квота нашої держави – 0,4%.
Якщо це перерахувати в долари, то означає, що приблизно 2 мільярди 700 мільйонів доларів Україні "просто звалиться з неба" від МВФ не як кредит, а як просто подарунок,
– наголосив Козак.
За його словами, такий подарунок надійде влітку до країни з імовірністю понад 90%. "Співпраця по кредиту майже зупинена, але розподіл так званих квот дасть можливість Україні безболісно пройти осінні виплати", – додав економічний експерт.
Козак сказав, скільки грошей МВФ подарує Україні: дивіться відео
Співпраця України з МВФ: коротко
- У Верховній Раді запропонували почати процес реструктуризації держборгу перед МВФ. 37 нардепів із різних фракцій та груп зареєстрували в парламенті відповідний проєкт постанови.
- У пояснювальній записці мовиться, що залучення грошей від Фонду неоднозначно впливає як на економіку, так і на політичне становище країни, що викликає дискусії про необхідність подальшої співпраці.
- Голова Комітету з питань фінансів, податкової і митної політики Данило Гетманцев заявив, що якщо Україна не отримає транш, то трагедії не станеться.
- Міністр фінансів Сергій Марченко теж вважає, що без траншів можна обійтись. Однак влада має намір домовитись з МВФ про 2 транші.