Тому очікувати, що до кінця літа чи до вересня 2021 року Україна отримає наступний транш, не варто. Про це повідомив в ефірі економічний експерт Тарас Козак.
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Розподіл квот від МВФ
Водночас цього літа Фонд збирається виплатити 650 мільярдів доларів своїм засновникам. Україна є однією з них. Квота нашої держави – 0,4%.
Якщо це перерахувати в долари, то означає, що приблизно 2 мільярди 700 мільйонів доларів Україні "просто звалиться з неба" від МВФ не як кредит, а як просто подарунок,
– наголосив Козак.
За його словами, такий подарунок надійде влітку до країни з імовірністю понад 90%. "Співпраця по кредиту майже зупинена, але розподіл так званих квот дасть можливість Україні безболісно пройти осінні виплати", – додав економічний експерт.
Козак сказав, скільки грошей МВФ подарує Україні: дивіться відео
Співпраця України з МВФ: коротко
- У Верховній Раді запропонували почати процес реструктуризації держборгу перед МВФ. 37 нардепів із різних фракцій та груп зареєстрували в парламенті відповідний проєкт постанови.
- У пояснювальній записці мовиться, що залучення грошей від Фонду неоднозначно впливає як на економіку, так і на політичне становище країни, що викликає дискусії про необхідність подальшої співпраці.
- Голова Комітету з питань фінансів, податкової і митної політики Данило Гетманцев заявив, що якщо Україна не отримає транш, то трагедії не станеться.
- Міністр фінансів Сергій Марченко теж вважає, що без траншів можна обійтись. Однак влада має намір домовитись з МВФ про 2 транші.