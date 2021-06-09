Тому очікувати, що до кінця літа чи до вересня 2021 року Україна отримає наступний транш, не варто. Про це повідомив в ефірі економічний експерт Тарас Козак.

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Розподіл квот від МВФ

Водночас цього літа Фонд збирається виплатити 650 мільярдів доларів своїм засновникам. Україна є однією з них. Квота нашої держави – 0,4%.

Якщо це перерахувати в долари, то означає, що приблизно 2 мільярди 700 мільйонів доларів Україні "просто звалиться з неба" від МВФ не як кредит, а як просто подарунок,

– наголосив Козак.

За його словами, такий подарунок надійде влітку до країни з імовірністю понад 90%. "Співпраця по кредиту майже зупинена, але розподіл так званих квот дасть можливість Україні безболісно пройти осінні виплати", – додав економічний експерт.

Козак сказав, скільки грошей МВФ подарує Україні: дивіться відео

Співпраця України з МВФ: коротко